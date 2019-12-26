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10:07 (мск), источник: Sport24

Команда Путина победила в хоккейном матче на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади.

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Источник: РИА "Новости"
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Глава государства вышел на лед под 11-м номером в составе команды в форме красных цветов.

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Вместе с ним играли министр обороны Сергей Шойгу, а также известные в прошлом хоккеисты Сергей Федоров, Валерий Каменский, Павел Буре, Алексей Касатонов и другие. У соперников, игравших в белой форме, выступали тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

Игра завершилась со счетом 8:5 в пользу команды Путина. Официальная статистика матча пока недоступна, но известно, что глава государства забросил больше половины шайб своей команды.

В перерыве матча Путин принял участие в поздравлении с днем рождения хоккеиста Виталия Прохорова, которому 25 декабря исполнилось 53 года.

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