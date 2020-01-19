Третьяк считает, что Мишустин был бы хорошим капитаном хоккейной команды

«Высокого качества профессионал своего дела, очень образованный, грамотный и современный руководитель. Я знаю его уже много лет и могу сказать, что он находится на своем месте, хотел бы пожелать ему удачи, — сказал Третьяк. — В хоккее у него боевой характер, он наверняка мог бы стать хорошим хоккеистом. Он настырный, у него есть чувство команды, он мог бы стать капитаном, объединить вокруг себя как лидер».