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16:30 (мск), источник: ТАСС

Третьяк считает, что Мишустин был бы хорошим капитаном хоккейной команды

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин мог бы быть хорошим капитаном хоккейной команды. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации хоккея, президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы Владислав Третьяк.

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Источник: Reuters

Мишустин входил в правление ФХР, наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, играл в матчах с участием ветеранов и звезд советского и российского хоккея.

«Высокого качества профессионал своего дела, очень образованный, грамотный и современный руководитель. Я знаю его уже много лет и могу сказать, что он находится на своем месте, хотел бы пожелать ему удачи, — сказал Третьяк. — В хоккее у него боевой характер, он наверняка мог бы стать хорошим хоккеистом. Он настырный, у него есть чувство команды, он мог бы стать капитаном, объединить вокруг себя как лидер».

В четверг Госдума дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на пост премьера, после чего глава государства подписал соответствующий указ.

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