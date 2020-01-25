Ветераны хоккейного ЦСКА добились реванша со «Спартаком»

В итоге первого дня состязаний, «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 7:4, а ЦСКА одолел «Динамо» — 6:4.
В первом матче отличились форвард красно-белых Виталий Прохоров, ставший лучшим игроком прошлогоднего турнира, и вратарь команды Александра Якушева — Аркадий Шапировский, который одинаково хорошо ловил шайбы как с игры, так и во время штрафных буллитов.
«Приятно встретить своих друзей и понимать, что ты все еще можешь что-то показать, рассказал Прохоров после игры. — Спортивная составляющая здесь также есть, но не в том накале, как прежде. Скорости уже не те, но эмоции остаются. Здорово, что проводятся такие мероприятия. Большое спасибо за это “Норникелю” и лично Владимиру Потанину».
Во второй игре, кроме признанных звезд мирового хоккея: «русского танка» Андрея Коваленко, «русской ракеты» Павла Буре, отличились и любители: президент «Норникеля» Владимир Потанин, забивший шайбу за ЦСКА и президент клуба Fight Night Камил Гаджиев — за «Динамо».
«Мы являемся двукратными обладателями “Кубка Легенд”. Будем стараться в третий раз выиграть», — сказал капитан красно-синих Павел Буре после игры в ответ на вопрос о предстоящем матче-реванше со «Спартаком». В прошлом году, команда Александра Якушева одержала победу над армейцами по итогам послематчевых буллитов и впервые выиграла почетный ветеранский турнир.
По мнению Буре, главное, что во время этих матчей большое удовольствие получают как зрители на трибунах, так и сами игроки.
Инициатором и организатором «Кубка Легенд» впервые выступила Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».
«Ночная хоккейная лига работает для того, чтобы тысячи любителей хоккея смогли получить возможность поиграть, посоревноваться, приобщиться к этому виду спорта», — напомнил глава попечительского совета НХЛ Владимир Потанин.
По его мнению, такие мероприятия, как «Кубок Легенд» — это лучшая пропаганда не только хоккея, но здорового образа жизни в целом, а также отличная возможность показать, что победы советской ледовой дружины ковались конкретными людьми, способными и сегодня, несмотря на возраст, играть на достойном подражания уровне.
В тот же день легендарные игроки ЦСКА Игорь Ларионов и Александр Кожевников провели мастер-класс для юных воспитанников филиала академии Вячеслава Фетисова в «Лужки. Клубе».