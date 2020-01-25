Ветераны хоккейного ЦСКА добились реванша со «Спартаком»

В итоге первого дня состязаний, «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 7:4, а ЦСКА одолел «Динамо» — 6:4.

В первом матче отличились форвард красно-белых Виталий Прохоров, ставший лучшим игроком прошлогоднего турнира, и вратарь команды Александра Якушева — Аркадий Шапировский, который одинаково хорошо ловил шайбы как с игры, так и во время штрафных буллитов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Приятно встретить своих друзей и понимать, что ты все еще можешь что-то показать, рассказал Прохоров после игры. — Спортивная составляющая здесь также есть, но не в том накале, как прежде. Скорости уже не те, но эмоции остаются. Здорово, что проводятся такие мероприятия. Большое спасибо за это “Норникелю” и лично Владимиру Потанину».

Во второй игре, кроме признанных звезд мирового хоккея: «русского танка» Андрея Коваленко, «русской ракеты» Павла Буре, отличились и любители: президент «Норникеля» Владимир Потанин, забивший шайбу за ЦСКА и президент клуба Fight Night Камил Гаджиев — за «Динамо».

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«Мы являемся двукратными обладателями “Кубка Легенд”. Будем стараться в третий раз выиграть», — сказал капитан красно-синих Павел Буре после игры в ответ на вопрос о предстоящем матче-реванше со «Спартаком». В прошлом году, команда Александра Якушева одержала победу над армейцами по итогам послематчевых буллитов и впервые выиграла почетный ветеранский турнир.

По мнению Буре, главное, что во время этих матчей большое удовольствие получают как зрители на трибунах, так и сами игроки.

Инициатором и организатором «Кубка Легенд» впервые выступила Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».

«Ночная хоккейная лига работает для того, чтобы тысячи любителей хоккея смогли получить возможность поиграть, посоревноваться, приобщиться к этому виду спорта», — напомнил глава попечительского совета НХЛ Владимир Потанин.

По его мнению, такие мероприятия, как «Кубок Легенд» — это лучшая пропаганда не только хоккея, но здорового образа жизни в целом, а также отличная возможность показать, что победы советской ледовой дружины ковались конкретными людьми, способными и сегодня, несмотря на возраст, играть на достойном подражания уровне.