Плей-офф КХЛ будет огненным. В 5 из 8 пар нет фаворитов
Интрига на «Востоке» выше, чем на «Западе».
Интрига на «Востоке» выше, чем на «Западе».
Первый раунд
Запад
ЦСКА (1) — «Торпедо» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
СКА (2) — «Витязь» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Динамо» Мск (4) — «Спартак» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.
Восток
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
«Барыс» (2) — «Металлург» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
* если потребуется.
Много лет назад один видный политический деятель советского времени, оценивая ситуацию в стране, выдал фразу, ставшую крылатой — «жить стало лучше, жить стало веселее». За несколько дней до старта
В сезоне-2016/17 ни одна из серий Кубка Гагарина не затянулась дольше шести игр. В пяти случаях команды шли дальше, укладываясь всего за четыре игры. Обладатель Кубка Гагарина СКА за четыре раунда уступил всего дважды. В олимпийский год было уже две семиматчевые серии и четыре «баранки». В прошлом сезоне — та же самая картина. Сейчас должно быть лучше. Только в трех противостояниях стартового раунда
В других пяти сериях разрыв между соперниками по потенциалу минимальный, что гарантирует хорошую интригу. При всем уважении к «Западу», где столичные «Динамо» и «Спартак» способны выдать эпическую серию, «Восток» привлекает сильнее. Дело не в силе команд и качестве хоккея. По сравнению с прошлым
Пожалуй, только в «Сибири» и «Нефтехимике», выполнивших свою самую важную задачу на сезон, руководители и тренеры могут чувствовать себя относительно спокойно. Наверное, крепки позиции первых лиц в «Ак Барсе». Но не выйдет команда в финал конференции — уже начнутся вопросы к Дмитрию Квартальнову. Полная неясность в «Автомобилисте». Не в том плане, что есть вопросы по финансированию. Тут как раз усилиями УГМК наблюдается завидная для многих клубов стабильность. Но кто будет у руля команды в следующее межсезонье однозначного понимания нет. В вылете в первом раунде от «Сибири» не будет
То же самое касается и «Салавата Юлаева». Нынешнее руководство клуба отмалчивается от любой проблемы в стиле засунувшего голову в песок страуса, что по нынешним временам кажется самоубийственным решением. Пожертвовать главным тренером Николаем Цулыгиным, повесив на него все грехи, уже не получится. Если же первых лиц республики этот вариант устроит, то они выставят себя, мягко скажем, не в лучшем свете. Какой же смысл подставляться на ровном месте и делать себе хуже? «Салават» — одна из важных составляющих региона в имиджевом плане как на внутреннем уровне, так и на внешнем. Логичнее выглядит другой вариант на случай неудачи в первом раунде. Это почти гарантированная смена хоккейной власти в Башкирии на всех уровнях.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка пользуется спросом на рынке и для того, чтобы еще больше поднять свои акции, обязан выиграть хотя бы одну серию. С большой долей вероятности команду покинут и несколько легионеров, имеющих выгодные варианты с богатыми клубами. Мотивация напоследок зажечь у них будет. Достаточно вспомнить прошлогоднюю историю с финном Кемппайненом, заслужившего своей игрой за «Салават Юлаев» в
«Металлург» играет посредственно, если не сказать хуже, и ожидать, что в межсезонье все отдадут на откуп Илье Воробьеву, было бы наивно. Ему на своем месте бы удержаться. А ведь на Воробьеве еще и селекция висит. Отдавать этот процесс целиком на главного тренера, как убеждает опыт, катастрофическая ошибка. У него просто нет свободного времени, чтобы заниматься изучении кандидатов в ежедневном режиме, общаться с агентами, участвовать в переговорах. Первые сведения о потенциальных новичках лично меня удивляют. Речь идет о фигурах, смотрящихся уместно
Ситуация в «Авангарде» вроде бы спокойна, если на секунду забыть о существовании Александре Крылове. Он — максималист, не готовый долго терпеть. Допускаю, что поражения председатель совета директоров клуба не простит даже своему любимчику Бобу Хартли. Канадский специалист, судя по последним матчам, изрядно нервничает. К