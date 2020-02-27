Плей-офф КХЛ будет огненным. В 5 из 8 пар нет фаворитов

Источник: Спорт-Экспресс

Первый раунд плей-офф КХЛ

Запад

ЦСКА (1) — «Торпедо» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

СКА (2) — «Витязь» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Динамо» Мск (4) — «Спартак» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.

Восток

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Барыс» (2) — «Металлург» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

* если потребуется.

У «Торпедо» и «Витязя» нет шансов

Много лет назад один видный политический деятель советского времени, оценивая ситуацию в стране, выдал фразу, ставшую крылатой — «жить стало лучше, жить стало веселее». За несколько дней до старта плей-офф самую интересную часть сезона ждешь с куда большим нетерпением, чем раньше. Для России этот плей-офф и вовсе может стать самым важным хоккейным событием до следующего года, если на волне ужасных новостей о коронавирусе придется отменить крупные спортивные турниры, включая чемпионат мира. Проверить собственные ожидания относительно старта Кубка Гагарина удастся недели через полторы, однако основания надеяться на «веселую жизнь» присутствуют. Важным фактором, о котором пока мало говорится, является введение жесткого потолка зарплат со следующего сезона. Большой сегмент игроков потеряет в деньгах. Это неизбежно. Сохранить зарплату на хорошем уровне помогут кубковые достижения — как личные, так и командные.

В сезоне-2016/17 ни одна из серий Кубка Гагарина не затянулась дольше шести игр. В пяти случаях команды шли дальше, укладываясь всего за четыре игры. Обладатель Кубка Гагарина СКА за четыре раунда уступил всего дважды. В олимпийский год было уже две семиматчевые серии и четыре «баранки». В прошлом сезоне — та же самая картина. Сейчас должно быть лучше. Только в трех противостояниях стартового раунда плей-офф можно выделить однозначных фаворитов. На Востоке «Ак Барс», весь сезон державшийся на самом верху, премирован за эту стабильность встречей с «Нефтехимиком». Логистика для казанцев гораздо удобнее, чем в случае с Хабаровском. Нижнекамцы отчаянными усилиями выгрызли себя место в кубковой восьмерке, неплохо подзаработали на премиальных и отцепили от борьбы на счастье всех фаворитов «Амур». Кажется, для них это потолок. Уровень соперника заметно выше во всех линиях. Еще один минус — недавняя поездка на Дальний Восток, требующая дополнительного восстановления. В Западной конференции в силу своих составов легкую прогулку в первом раунде получат ЦСКА и СКА. Даже введение жесткого потолка не сразу скажется на положении дел двух армейских «олигархов». Возможно, через год-другой их преимущество перед остальными командами будет не таким огромным. Сейчас шансы «Витязя» и «Торпедо» даже не иллюзорны. Их вообще нет.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9FLobkFSc0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-27T18:49:08+00:00">27 Фев 2020 в 10:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поражение дорого встанет руководству «Салавата Юлаева»

В других пяти сериях разрыв между соперниками по потенциалу минимальный, что гарантирует хорошую интригу. При всем уважении к «Западу», где столичные «Динамо» и «Спартак» способны выдать эпическую серию, «Восток» привлекает сильнее. Дело не в силе команд и качестве хоккея. По сравнению с прошлым плей-офф из нынешних участников в лучшую сторону изменились «Ак Барс» и «Спартак». Остальные находятся максимум на прежних позициях, а то и вовсе деградировали. Главная интрига в плей-офф построена вокруг ближайшего будущего. Оно напрямую завязано на результатах.

Пожалуй, только в «Сибири» и «Нефтехимике», выполнивших свою самую важную задачу на сезон, руководители и тренеры могут чувствовать себя относительно спокойно. Наверное, крепки позиции первых лиц в «Ак Барсе». Но не выйдет команда в финал конференции — уже начнутся вопросы к Дмитрию Квартальнову. Полная неясность в «Автомобилисте». Не в том плане, что есть вопросы по финансированию. Тут как раз усилиями УГМК наблюдается завидная для многих клубов стабильность. Но кто будет у руля команды в следующее межсезонье однозначного понимания нет. В вылете в первом раунде от «Сибири» не будет чего-то невероятного, хотя на текущий момент шансы уральцев видятся чуть выше. Хозяева вкладывают большие деньги в клуб не первый год, поэтому вправе требовать выхода в финал конференции. Не выполнена задача — головы полетят.

То же самое касается и «Салавата Юлаева». Нынешнее руководство клуба отмалчивается от любой проблемы в стиле засунувшего голову в песок страуса, что по нынешним временам кажется самоубийственным решением. Пожертвовать главным тренером Николаем Цулыгиным, повесив на него все грехи, уже не получится. Если же первых лиц республики этот вариант устроит, то они выставят себя, мягко скажем, не в лучшем свете. Какой же смысл подставляться на ровном месте и делать себе хуже? «Салават» — одна из важных составляющих региона в имиджевом плане как на внутреннем уровне, так и на внешнем. Логичнее выглядит другой вариант на случай неудачи в первом раунде. Это почти гарантированная смена хоккейной власти в Башкирии на всех уровнях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9AEcymF4d1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9AEcymF4d1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9AEcymF4d1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от КХЛ (@khl)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-25T19:10:10+00:00">25 Фев 2020 в 11:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангард» не в кондициях

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка пользуется спросом на рынке и для того, чтобы еще больше поднять свои акции, обязан выиграть хотя бы одну серию. С большой долей вероятности команду покинут и несколько легионеров, имеющих выгодные варианты с богатыми клубами. Мотивация напоследок зажечь у них будет. Достаточно вспомнить прошлогоднюю историю с финном Кемппайненом, заслужившего своей игрой за «Салават Юлаев» в плей-офф щедрое предложение от СКА. Перестройка глобального характера ждет и соперника «Барыса» по первому раунду.

«Металлург» играет посредственно, если не сказать хуже, и ожидать, что в межсезонье все отдадут на откуп Илье Воробьеву, было бы наивно. Ему на своем месте бы удержаться. А ведь на Воробьеве еще и селекция висит. Отдавать этот процесс целиком на главного тренера, как убеждает опыт, катастрофическая ошибка. У него просто нет свободного времени, чтобы заниматься изучении кандидатов в ежедневном режиме, общаться с агентами, участвовать в переговорах. Первые сведения о потенциальных новичках лично меня удивляют. Речь идет о фигурах, смотрящихся уместно где-нибудь в «Сибири» и «Торпедо». Эти игроки точно не превосходят по классу тех, кто уже есть в «Магнитке». Разве что обойдутся дешевле.