ФХР приостановила на неопределенный срок проведение внутрироссийских хоккейных турниров

На неопределенный срок приостановлены первенство юниорской хоккейной лиги и первенства России среди юниоров различных возрастов, включая Кубок Владислава Третьяка (турнир среди игроков до 12, 13 и 14 лет).

Также сообщается об отмене розыгрыша Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), результаты и распределение команд в таблиц будет определены позднее.

Ранее были до 10 апреля были приостановлены розыгрыши Континентальной и Молодежной хоккейных лиг, до 24 марта — Высшей хоккейной лиги.