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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк в свой день рождения пожелал, чтобы все были здоровы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что здоровье людей и возобновление спортивных турниров стали бы лучшими подарками в его день рождения в нынешние времена пандемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Третьяк в субботу празднует свое 68-летие.

«Я бы очень хотел поблагодарить вас за то, что вы любите хоккей, всегда поддерживаете нашу национальную сборную России, когда она играет на чемпионатах мира, на Олимпиадах, турнирах. Наши хоккеисты это очень высоко оценивают. Конечно, каждый из вас болеет за свой клуб и желает ему удачи. Сегодня, к сожалению, время тяжелое, и наши стадионы пусты, хоккеисты отдыхают и готовятся к будущему сезону», — сказал Третьяк в видеообращении, опубликованном на странице ФХР в Twitter.

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«Сегодня у меня день рождения, многие меня поздравили, всем большое спасибо, но для меня главное — подарок, который я хотел бы получить — чтобы все были здоровы, чтобы скорее начался сезон, чтобы мы пришли поддержать свои команды, нашу национальную сборную. Все мы вместе обязательно победим», — обратился Третьяк к болельщикам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Многие спортивные мероприятия по всему миру перенесены или отменены из-за коронавируса. КХЛ в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

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