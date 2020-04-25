Третьяк в свой день рождения пожелал, чтобы все были здоровы

«Я бы очень хотел поблагодарить вас за то, что вы любите хоккей, всегда поддерживаете нашу национальную сборную России, когда она играет на чемпионатах мира, на Олимпиадах, турнирах. Наши хоккеисты это очень высоко оценивают. Конечно, каждый из вас болеет за свой клуб и желает ему удачи. Сегодня, к сожалению, время тяжелое, и наши стадионы пусты, хоккеисты отдыхают и готовятся к будущему сезону», — сказал Третьяк в видеообращении, опубликованном на странице ФХР в Twitter.