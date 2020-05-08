Ларионов — вместо Брагина: что ждать от смены тренера в российской молодежке

Ближайшее будущее Валерия Брагина в СКА и сборной России наверняка будет для тренера как минимум непростым. Вытянуть на своих плечах две таких махины одновременно не удалось даже Олегу Знарку. Повторяться, углубляясь в данный вопрос, на данный момент не имеет смысла. Неделю назад коллега Климовицкий все уже подробно препарировал в своей статье. Уход Брагина освободил место, казалось, зарезервированное за ним навечно — пост главного тренера молодежки.
Лично у меня не было сомнений, кто станет преемником Валерия Николаевича. Возможно, полгода назад кандидатуры Юрия Бабенко, Сергея Голубовича-младшего и Владимира Филатова воспринимались как вполне реалистичные. Но чемпионат мира в корне изменил ситуацию. Дело даже не в том, что вскоре после его окончания Брагин отправился на повышение в СКА.
Ларионов, включенный в молодежку по протекции сверху, круто поднял свои акции. Он виделся готовым претендентом на роль главного тренера уже в тот момент, когда после обидного поражения российской команды в финале от канадцев вышел в смешанную зону. Минут 15 специалист во всех подробностях делился своим мыслями с немногочисленным журналистами, еще не ушедшим дописывать интервью в пресс-центр.
Во-первых, выступление тянуло на программное. Во-вторых, глаза Ларионова горели как у мальчишки. Он, впервые окунувшись с головой в тренерскую деятельность лишь в 59 лет, получил удовольствие от процесса. Плевать, что многие представители его поколения к этому возрасту наелись работой по горло, и ведут размеренную жизнь в пенсионерском духе.
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Ларионов хочется себя проявить в новом качестве. Сил, желания, мотивации и здоровья (посмотрите его Instagram и сравните физическую форму Профессора со своей — уверен, сильно удивитесь) у него хватает. Жаль только, что столько лет было отдано агентским и винному бизнесу. От этого тоже можно получать удовольствие. Но как успешный тренер ты делаешь счастливыми не десятки, а миллионы людей.
Брагин почти всегда давал хороший результат, поэтому разговоры о том, что он засиделся в молодежке, были по отношению к нему несправедливы. Ему ставили задачи, и он с ним неплохо справлялся. Теперь обстоятельства изменились. Вторая по значимости хоккейная сборная страны может стать не только местом, где получают опыт и прокачивают свое мастерство талантливые игроки типа Панарина, Капризова, Гусева, Сорокина и многих других, но и тренеры. Именно так происходит в других европейских сборных.
Хороших специалистов, готовых со временем перейти в КХЛ и главную национальную команду, крайне мало. Не случайно, что сейчас Роман Ротенберг обратил внимание на Брагина. Выбирать особенно не из кого. Остаются Знарок, Никитин и, пожалуй, Квартальнов. Для Ларионова молодежка должна стать трамплином, чтобы условный «Салават Юлаев» через год хватался за него с руками, а не делал ставку на заурядного финна.
По информации «СЭ», его помощниками в сборной, скорее всего, станут Владимир Филатов и Сергей Голубович, успешно работавший с юниорскими сборными разных возрастов и знающий пласт игроков, подходящих для ближайшего чемпионата мира. Им всего 34 (Филатову) и 45 (Голубович) лет. Почему бы через несколько лет им не замахнуться на что-то большее и пойти на повышение в КХЛ? Если руководство ФХР проявит терпение, то в течение ближайших лет отдача от молодежной сборной как хорошо полигона для экспериментов должна вырасти. Главное, чтобы сейчас Ларионов справился. Для этого у него все есть.