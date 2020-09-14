ФХР попросит Минспорт разъяснить некоторые положения нормативных актов по коронавирусу

«Мы работаем в полном соответствии с нормативными актами по коронавирусу, которые спускают нам Роспотребнадзор и Минспорт. Выполняем все рекомендации и сами еще разработали дополнительные меры, которые мы рассылаем по всем регионам. Они касаются того, как себя вести, что нужно делать», — сказал Третьяк.

«У нас тоже есть ряд вопросов, и я подписал уже письмо с вопросами нашему министру спорта, поскольку у нас есть сложности в связи с тем, что нам присылают. К примеру, какие мероприятия признаются массовыми, какие требования предъявляются к обсервации участников соревнований из других субъектов РФ в случае выявления коронавируса. Или, например, вправе ли гостиница отказывать в проживании участнику соревнований в случае выявления у него коронавируса», — добавил он.