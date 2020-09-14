Третьяк: ФХР будет тестировать игроков на коронавирус перед подготовкой сборных

«Всех игроков, кто будет вызываться в национальные команды, мы перед сбором будем проверять, ФХР это профинансирует. Перед Евротуром обычно проверка идет за два дня до сборов», — сказал Третьяк.

«Мы сами ждем, волнуемся, поскольку Евротур — это очень важное соревнование, в том числе и в финансовом плане для федераций, живущих за счет спонсоров, телевидения. И для нас очень важно, чтобы эти игры состоялись. Если что, будем выходить на правительства, чтобы нам разрешили играть в тех странах, которые участвуют в Евротуре. Может, до ноября будет какое-то послабление», — отметил он.