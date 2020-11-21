Путин: Игры Ночной хоккейной лиги выполняют важную, востребованную миссию

«Этот замечательный проект выполняет важную, востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов. Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и поселках создаются новые хоккейные команды, и все больше людей получают прекрасную возможность расширить круг общения», — подчеркнул глава государства.