Накинулся на судью, повалил на пол и замахивался клюшкой. Первый тренер Кучерова и Гусева снова вляпался в скандал
У Геннадия Курдина опять проблемы.
У Геннадия Курдина опять проблемы.
Геннадий Курдин вполне заслуженно считается одним из лучших детских хоккейных тренеров России. Не многим удается воспитать игроков уровня обладателя Кубка Стэнли Никиты Кучерова и олимпийского чемпиона Никиты Гусева. Именитые воспитанники Курдина относятся к нему с уважением:
«Я ездил на пятой модели “Жигулей”, Никита маленький, слушает. Я ему сказал: “В НХЛ будешь играть — машину мне купишь?” Вообще не запомнил! А ему врезалось в память. И мой вопрос, и то, что он ответил: “Куплю”. После Кубка мира Никита приехал, дней пять катался с моими мальчишками в Подольске. Потом вернулся в Америку, подписал контракт. И ближе к Новому году вдруг звонит и говорит: “Выбирай машину”. Оказывается, он вспомнил то давнее обещание и деньги перевел. Спрашиваю: “Какую?” — “Какую выберешь”. Я Land Cruiser взял…», — рассказывал тренер трогательную историю о Кучерове.
Но в последнее время к методам работы Курдина возникает все больше вопросов. Например, в феврале этого года появилась информация родители юных хоккеистов, занимающихся в балашихинском филиале Хоккейной академии «Авангард» пожаловались на опытного специалиста, занимавшего пост старшего тренера. На его жестокое обращение с игроками команды «Авангард-2011» тогда обратили внимание несколько родителей, прошла информация, что Курдина даже отстранили от тренировок. Клуб эту информацию опроверг, а вот сам коуч существование жалобы подтвердил.
«Кто какое право имеет так заявлять (речь об отстранении от работы. — прим. Sport24)? Да, есть определенная проблема, но там еще ничего нет. Такое можно писать о свершившемся факте. Некоторым родителям не понравилось, что
Тогда ситуацию замяли, но накануне Курдин вляпался в очередной скандал. В день, когда «Авангард» в Москве красиво отпраздновал 70-летие омского хоккея, победив в матче регулярки КХЛ казанский «Ак Барс», тренер напал на судей в Долгопрудном, где базируется филиал хоккейной академии «Авангард-Запад». По ходу товарищеского матча «Авангарда» и «Молнии», в котором команда Курдина вела со счетом 4:0, он не смог сдержать эмоций после двух подряд удалений своих воспитанников. Sport24 связался с одним из арбитров встречи Никитой Огневым, чтобы узнать подробности.
«Смотрите, как было. Его команде дали удаление, и она осталась втроем. Игра продолжилась, и Курдину показалось, что команда соперника нарушила правила. Мы посчитали, что удаления не было. Он моментально начал орать в нашу сторону, оскорблять. И когда один из судей проезжал мимо скамейки запасных, Курдин ему в спину кинул клюшку. Мы сразу же остановили игру и дали ему удаление до конца матча. Сказали, чтобы он покинул лавочку. Он отказался. Мы сказали: “Пока вы не уйдете, мы игру не начнем”. Он ответил: “Я не уйду”. Взял клюшку, начал ей размахивать и говорить: “Подъедь сюда, тогда я уйду”. Мы сказали, что никуда подъезжать не будем, и чтобы он освободил лавочку. Он снова отказался, и тогда мы сказали, что закончим игру. Он ответил: “Заканчивайте”. Все, мы дали свисток об окончании матча и отправили команды в раздевалку. Команды уже ушли, и тогда мы тоже начали покидать лед. Там был выход со льда через скамейки запасных, мы через них прошли, и в этот момент Курдин вылетел из раздевалки и накинулся на одного из судей, началась потасовка. Ударов как таковых не было, но была борьба. Он повалил одного из судей, а ассистент Курдина в тот момент держал второго арбитра, чтобы тот не смог помочь своему товарищу. Курдин повалил судью и не давал ему встать. Тот уже говорит: “Отпустите меня, что вы делаете?”. Курдин в итоге его отпустил, мы ушли в раздевалку, параллельно слыша оскорбления в свою сторону. Потом Курдин пришел к нам в раздевалку и начал нам “объяснять”. Замахивался клюшкой, оскорблял. И все в этом духе».
Sport24 также дозвонился Геннадию Курдину, но он факт конфликта отрицает:
Какой матч? Таких матчей нету. Какой конфликт? У меня никакого конфликта не было.
Кажется, на этот раз «Авангард» не станет спускать ситуацию на тормозах — вряд ли омские боссы позволят тренеру, каким бы крутым специалистом он не был, и дальше подрывать имидж клуба, на создание и поддержание которого уходит не мало сил и финансовых средств.
Артём Гаев, Максим Самарцев