Песков сообщил, что хоккейный гала-матч с Путиным на Красной площади пока не планировался

«Посмотрим, пока не планировалось», — ответил пресс-секретарь на вопрос, может ли президент, как и год назад, в конце декабря выйти на лед на Красной площади для участия в гала-матче ночной лиги.

«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать», — добавил Песков. Он отметил, что это мероприятие на открытом воздухе, поэтому при соблюдении «определенных мер предосторожности» его «вполне можно безопасно» организовать.

25 декабря 2019 года на катке на Красной площади прошел матч Ночной хоккейной лиги, который завершился со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

Президент вышел на лед традиционно под номером 11. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие. Цвета другой команды, выступившей в белой форме, защищали, в частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.