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12:50 (мск), источник: ТАСС

Минспорт простимулирует молодых российских хоккеистов к продолжению карьеры в России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Молодые российские хоккеисты в будущем получат стимулы, которые будут позволять им продолжать спортивную карьеру в России. Об этом в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24» рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время, в частности, между Континентальной хоккейной лигой и Национальной хоккейной лигой действует меморандум о взаимоуважении контрактов игроков.

«Мы сейчас активно и с Континентальной хоккейной лигой, и с федерациями уже практически разработали программу мероприятий по ограничению отъезда молодых талантливых игроков не за счет запретов, а за счет именно стимулов, которые бы здесь позволяли им оставаться, — сказал Матыцин. — И в том числе возможности роста от детско-спортивной школы, перехода в профессиональные клубы. Если игрока воспитала государственная либо негосударственная школа, и он уезжает, тогда он должен компенсировать эти затраты на труд».

«Я реалистично смотрю на вопрос возврата, — добавил министр. — Здесь же важно вовремя реагировать и анализировать то, что происходит. Чтобы не было замкнутого цикла: что-то делается, делается, и мы вот совершаем ошибку за ошибкой. Важно понять и положительные, и отрицательные стороны этого процесса и определить, где мы можем его регулировать. А мы должны понимать: мы готовим, система готовит, государство вместе с общественными организациями и с бизнесом, наших профессиональных игроков».

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