Минспорт простимулирует молодых российских хоккеистов к продолжению карьеры в России

В настоящее время, в частности, между Континентальной хоккейной лигой и Национальной хоккейной лигой действует меморандум о взаимоуважении контрактов игроков.

«Мы сейчас активно и с Континентальной хоккейной лигой, и с федерациями уже практически разработали программу мероприятий по ограничению отъезда молодых талантливых игроков не за счет запретов, а за счет именно стимулов, которые бы здесь позволяли им оставаться, — сказал Матыцин. — И в том числе возможности роста от детско-спортивной школы, перехода в профессиональные клубы. Если игрока воспитала государственная либо негосударственная школа, и он уезжает, тогда он должен компенсировать эти затраты на труд».