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18:09 (мск), источник: ТАСС

В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея

ТАСС, 1 февраля. Музей хоккея, расположенный рядом со стадионом «ЦСКА-Арена» в Москве, объявил о своем закрытии в связи с нехваткой финансирования. Об этом сообщает пресс-служба музея.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Официально музей прекратил работу 1 февраля. «Уже несколько месяцев Музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен», — говорится в заявлении пресс-службы.

Музей хоккея открыли 6 мая 2016 года. Проект был создан по инициативе клуба «Легенды хоккея» и осуществлялся при поддержке Федерации хоккея России (ФХР).

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