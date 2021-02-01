В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея
ТАСС, 1 февраля. Музей хоккея, расположенный рядом со стадионом «ЦСКА-Арена» в Москве, объявил о своем закрытии в связи с нехваткой финансирования. Об этом сообщает
ТАСС, 1 февраля. Музей хоккея, расположенный рядом со стадионом «ЦСКА-Арена» в Москве, объявил о своем закрытии в связи с нехваткой финансирования. Об этом сообщает
Официально музей прекратил работу 1 февраля. «Уже несколько месяцев Музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен», — говорится в заявлении
Музей хоккея открыли 6 мая 2016 года. Проект был создан по инициативе клуба «Легенды хоккея» и осуществлялся при поддержке Федерации хоккея России (ФХР).