Юный хоккеист сломал шею в матче Кубка Москвы и впал в кому

В субботу «Пингвины» встречались с командой «Львы ЦХМ» и проиграли со счетом 1:21. Несчастный случай произошел в первом периоде. Хоккеист «Пингвинов» упал после толчка соперника и ударился головой о борт. Мальчик не смог подняться, к нему поспешили представители медицинской бригады. Как сообщается, хоккеист получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и почти сутки пролежал в коме.