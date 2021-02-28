Юный хоккеист сломал шею в матче Кубка Москвы и впал в кому
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Юный хоккеист команды «Пингвины» получил тяжелую травму в матче Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения, видео опубликовано в Instagram портала
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Юный хоккеист команды «Пингвины» получил тяжелую травму в матче Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения, видео опубликовано в Instagram портала
В субботу «Пингвины» встречались с командой «Львы ЦХМ» и проиграли со счетом 1:21. Несчастный случай произошел в первом периоде. Хоккеист «Пингвинов» упал после толчка соперника и ударился головой о борт. Мальчик не смог подняться, к нему поспешили представители медицинской бригады. Как сообщается, хоккеист получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и почти сутки пролежал в коме.