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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юный хоккеист сломал шею в матче Кубка Москвы и впал в кому

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Юный хоккеист команды «Пингвины» получил тяжелую травму в матче Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения, видео опубликовано в Instagram портала children-hockey.ru.

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В субботу «Пингвины» встречались с командой «Львы ЦХМ» и проиграли со счетом 1:21. Несчастный случай произошел в первом периоде. Хоккеист «Пингвинов» упал после толчка соперника и ударился головой о борт. Мальчик не смог подняться, к нему поспешили представители медицинской бригады. Как сообщается, хоккеист получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и почти сутки пролежал в коме.

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