Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста

В ходе судебного разбирательства специалист был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Инцидент с участием Курочкина произошел 18 марта 2016 года. В конце тренировки детской хоккейной команды спортсмены начали собирать шайбы. Один из них подбросил снаряд, который случайно попал в шею восьмилетнему ребенку. Хоккеист потерял сознание, после чего умер.