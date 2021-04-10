Олимпийские чемпионы сыграли в хоккей в благотворительном матче в Норильске

«Более 10 золотых медалей Олимпийских игр завоевали легенды хоккея, сыгравшие в благотворительном матче. Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и другие прославленные игроки продемонстрировали мастерство в городе, расположенном в 300 километрах севернее полярного круга. Команде легенд противостояли лучшие игроки Ночной хоккейной лиги из Заполярья», — рассказали в компании.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой легенд хоккея со счетом 12:7. Собранные 3,1 млн рублей будут удвоены компанией «Норникель» и пойдут на развитие хоккея в Заполярья.

Победитель Олимпиады-1988 Могильный отметил, что у благотворительного матча был «высший класс организации». «Фантастические болельщики здесь в Норильске. Самая классная атмосфера, которая может быть. Конечно, ребята с каждым годом прибавляют», — рассказал журналистам двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

Также олимпийские чемпионы провели мастер-классы для юных игроков в новом городском спорткомплексе «Айка». В социальных сетях Таймыра прошел цифровой флешмоб «Сыграй как Буре», несмотря на то, что сам нападающий не смог прилететь на мероприятие. Ведущий матча, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел урок в «Медиашколе Заполярья», где ему подарили нож из бивня мамонта.