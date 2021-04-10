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11:44 (мск), источник: ТАСС

Олимпийские чемпионы сыграли в хоккей в благотворительном матче в Норильске

НОРИЛЬСК, 10 апреля. /ТАСС/. Благотворительный матч с участием звезд хоккея, ежегодно организуемый компанией «Норникель» и Ночной хоккейной лигой, прошел в Норильске. Было собрано более 3 млн рублей благотворительных средств, сообщили ТАСС в компании «Норникель».

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Источник: РИА "Новости"

«Более 10 золотых медалей Олимпийских игр завоевали легенды хоккея, сыгравшие в благотворительном матче. Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и другие прославленные игроки продемонстрировали мастерство в городе, расположенном в 300 километрах севернее полярного круга. Команде легенд противостояли лучшие игроки Ночной хоккейной лиги из Заполярья», — рассказали в компании.

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Встреча завершилась победой легенд хоккея со счетом 12:7. Собранные 3,1 млн рублей будут удвоены компанией «Норникель» и пойдут на развитие хоккея в Заполярья.

Победитель Олимпиады-1988 Могильный отметил, что у благотворительного матча был «высший класс организации». «Фантастические болельщики здесь в Норильске. Самая классная атмосфера, которая может быть. Конечно, ребята с каждым годом прибавляют», — рассказал журналистам двукратный олимпийский чемпион Фетисов.

Также олимпийские чемпионы провели мастер-классы для юных игроков в новом городском спорткомплексе «Айка». В социальных сетях Таймыра прошел цифровой флешмоб «Сыграй как Буре», несмотря на то, что сам нападающий не смог прилететь на мероприятие. Ведущий матча, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел урок в «Медиашколе Заполярья», где ему подарили нож из бивня мамонта.

Матчи с участием звезд хоккея в рамках Ночной хоккейной лиги в Норильске проводятся ежегодно при поддержке «Норникеля». Впервые такая игра состоялась 4 марта 2017 года. В 2020 году встречу отменили из-за пандемии.

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