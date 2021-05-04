Песков: Путин не планирует участвовать в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10 мая

«Нет. Не планирует», — ответил он на вопрос, будет ли Путин участвовать в гала-матче 10 мая.

Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на ледовой арене дворца спорта «Большой» в Сочи. В видеообращении к участникам турнира Путин отметил, что Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. По его словам, благодаря энтузиазму выдающихся хоккеистов, которые 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной лиги, РФ вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом виде спорта.