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18:25 (мск), источник: ТАСС

Песков: Путин не планирует участвовать в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не примет участие в традиционном гала-матче с легендами отечественного хоккея, который запланирован на 10 мая в рамках нынешнего турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Нет. Не планирует», — ответил он на вопрос, будет ли Путин участвовать в гала-матче 10 мая.

Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на ледовой арене дворца спорта «Большой» в Сочи. В видеообращении к участникам турнира Путин отметил, что Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. По его словам, благодаря энтузиазму выдающихся хоккеистов, которые 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной лиги, РФ вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом виде спорта.

Путин известен своей любовью к спорту, в том числе и к хоккею. Несмотря на плотный график, он регулярно находит время для того, чтобы лично выйти на лед. В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги, которая была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги — развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.

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