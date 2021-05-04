Песков: Путин не планирует участвовать в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10 мая
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не примет участие в традиционном
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не примет участие в традиционном
«Нет. Не планирует», — ответил он на вопрос, будет ли Путин участвовать в
Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на ледовой арене дворца спорта «Большой» в Сочи. В видеообращении к участникам турнира Путин отметил, что Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. По его словам, благодаря энтузиазму выдающихся хоккеистов, которые 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной лиги, РФ вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом виде спорта.
Путин известен своей любовью к спорту, в том числе и к хоккею. Несмотря на плотный график, он регулярно находит время для того, чтобы лично выйти на лед. В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги, которая была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги — развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.