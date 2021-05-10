Путин может принять участие в матче Ночной хоккейной лиги

В Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого вечером состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

«Ожидаем, что будет играть», — сказал Песков.

Ранее Путин провёл встречу с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем в Сочи, где проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея. Фазель рассказал российскому президенту, что встретил в Сочи «старых друзей» — хоккеистов Фетисова, Буре, Мышкина, Каменского, все они находились в отеле на карантине.

Сам Путин поделился, что накануне сдал анализы, у него отмечен позитивный результат после вакцинации от коронавируса, по словам врачей, коэффициент позитивности равен 15.