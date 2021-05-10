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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин может принять участие в матче Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, в понедельник выйдет на лёд в матче Ночной хоккейной лиги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2021

В Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого вечером состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

«Ожидаем, что будет играть», — сказал Песков.

Ранее Путин провёл встречу с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем в Сочи, где проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея. Фазель рассказал российскому президенту, что встретил в Сочи «старых друзей» — хоккеистов Фетисова, Буре, Мышкина, Каменского, все они находились в отеле на карантине.

Сам Путин поделился, что накануне сдал анализы, у него отмечен позитивный результат после вакцинации от коронавируса, по словам врачей, коэффициент позитивности равен 15.

Путин, который несколько лет назад увлекся хоккеем, традиционно выходит на лед под номером 11. Президент играет в Ночной хоккейной лиге — ведущей российской любительской спортивной организации, которая была образована в декабре 2011 года по его инициативе. Основными задачами Ночной хоккейной лиги являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.

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