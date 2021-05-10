Путин может принять участие в матче Ночной хоккейной лиги
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, в понедельник выйдет на лёд в матче Ночной хоккейной лиги, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, в понедельник выйдет на лёд в матче Ночной хоккейной лиги, сообщил РИА Новости
В Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого вечером состоится традиционный
«Ожидаем, что будет играть», — сказал Песков.
Ранее Путин провёл встречу с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем в Сочи, где проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого состоится традиционный
Сам Путин поделился, что накануне сдал анализы, у него отмечен позитивный результат после вакцинации от коронавируса, по словам врачей, коэффициент позитивности равен 15.
Путин, который несколько лет назад увлекся хоккеем, традиционно выходит на лед под номером 11. Президент играет в Ночной хоккейной лиге — ведущей российской любительской спортивной организации, которая была образована в декабре 2011 года по его инициативе. Основными задачами Ночной хоккейной лиги являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.