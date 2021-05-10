Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.05
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
11.05
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.05
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
11.05
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
11.05
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.05
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин забросил восемь шайб в матче Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин забросил 8 шайб в матче Ночной хоккейной лиги, протокол которого размещен в Instagram лиги.

Наверх

Команда «Легенды хоккея», за которую играл Путин в ходе матча в Сочи, одержала победу со счетом 13:9 над сборной НХЛ. Президент забросил 8 шайб и отдал одну результативную передачу. Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился министр обороны Сергей Шойгу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Путин, который несколько лет назад увлекся хоккеем, традиционно выходит на лед под номером 11. Президент играет в Ночной хоккейной лиге — ведущей российской любительской спортивной организации, которая была образована в декабре 2011 года по его инициативе. Основными задачами Ночной хоккейной лиги являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2019 году Путин забил восемь шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
«Ростов» проиграл «Уралу» в Екатеринбурге
Норвежская биатлонистка получила рекордные призовые за сезон
«Ювентус» могут исключить из Серии А
Владимир Кличко задумался о возвращении на ринг
«Нью-Йорк Рейнджерс» не отпустил двух вратарей в сборную России
«Спартак» играет с «Химками» в чемпионате России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь