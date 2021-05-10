Путин забросил восемь шайб в матче Ночной хоккейной лиги

Команда «Легенды хоккея», за которую играл Путин в ходе матча в Сочи, одержала победу со счетом 13:9 над сборной НХЛ. Президент забросил 8 шайб и отдал одну результативную передачу. Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился министр обороны Сергей Шойгу.

Путин, который несколько лет назад увлекся хоккеем, традиционно выходит на лед под номером 11. Президент играет в Ночной хоккейной лиге — ведущей российской любительской спортивной организации, которая была образована в декабре 2011 года по его инициативе. Основными задачами Ночной хоккейной лиги являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.