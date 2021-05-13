Болельщики набросились на арбитров с кулаками в перерыве детского хоккейного матча в Москве: видео
Неприятный инцидент произошел в четверг во время матча Кубка столицы в Москве среди хоккеистов до 12 лет между «Русью» и «Витязем».
Неприятный инцидент произошел в четверг во время матча Кубка столицы в Москве среди хоккеистов до 12 лет между «Русью» и «Витязем».
По окончании первого периода при счете 2:0 в пользу гостевой команды с трибун спустились двое болельщиков, направившись к арбитрам, которые в этот момент находились на скамейке запасных. Подойдя к скамейке, мужчины набросились на судей и начали их избивать. В итоге другим присутствовавшим удалось разнять потасовку.
В результате произошедшего матч был остановлен. Как сообщает Metaratings.ru, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку случившегося.