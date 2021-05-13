Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Чехия
Швеция
00
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
14
Хоккей. НХЛ
14.05
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
14.05
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
14.05
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
40
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
20:21 (мск), источник: Sport24

Болельщики набросились на арбитров с кулаками в перерыве детского хоккейного матча в Москве: видео

Неприятный инцидент произошел в четверг во время матча Кубка столицы в Москве среди хоккеистов до 12 лет между «Русью» и «Витязем».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

По окончании первого периода при счете 2:0 в пользу гостевой команды с трибун спустились двое болельщиков, направившись к арбитрам, которые в этот момент находились на скамейке запасных. Подойдя к скамейке, мужчины набросились на судей и начали их избивать. В итоге другим присутствовавшим удалось разнять потасовку.

В результате произошедшего матч был остановлен. Как сообщает Metaratings.ru, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

 «Ого! Просто красавица! Расцвела!» Мостовой выложил фото 21-летней дочки в купальнике — поклонники в восторге
Казанский стрелок, убивший в школе 9 человек, довел до слез жену футболиста сборной России: «Просто мразь»
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в Евротуре
Десять дебютантов вошли в состав сборной США по хоккею на ЧМ
Сергей Семак назвал причину провала «Зенита» в Лиге чемпионов
«Краснодар» интересуется полузащитником «Крыльев Советов»
Губерниев высказался о составе сборной России по биатлону
Города Японии заявили о нежелании принимать участников Олимпиады
Хосеп Гвардиола оценил соперничество с Юргеном Клоппом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь