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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Саратове детский хоккейный матч остановили из-за массовой драки

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финальный матч детского хоккейного турнира в Саратове был остановлен из-за массовой драки.

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В конце третьего периода игроки «Олимпа» и «Айсберга» 2009 года рождения сошлись стенка на стенку при счете 6:3 в пользу «Айсберга».

Если сначала массовое побоище проходило в формате пять на пять, то потом все игроки «Олимпа» выехали на площадку и принялись избивать соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разнимать дерущихся принялись также родители юных игроков.

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