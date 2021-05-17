В Саратове детский хоккейный матч остановили из-за массовой драки

В конце третьего периода игроки «Олимпа» и «Айсберга» 2009 года рождения сошлись стенка на стенку при счете 6:3 в пользу «Айсберга».

Если сначала массовое побоище проходило в формате пять на пять, то потом все игроки «Олимпа» выехали на площадку и принялись избивать соперника.