Путин: Я только делаю вид, что умею играть в хоккей
Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил свои навыки в хоккее.
Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил свои навыки в хоккее.
«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на
Сейчас в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира — 2021. Он стартовал 21 мая и должен завершиться 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.