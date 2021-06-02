Путин: Я только делаю вид, что умею играть в хоккей

«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше никогда не стоял, но это тем не менее доставляет удовольствие», — сказал Путин на встрече с руководством «Единой России», а также волонтёрами, общественниками и победителями завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.