В Москве экс-хоккеиста ударили ножом в шею. В 2016-м игрок сломал другому мужчине череп

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Инцидент произошёл минувшей ночью на Цветном бульваре, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 23-летний спортсмен был ранен в шею. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжёлом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации. Подробности произошедшего уточняются.

В 2016 году Ямщиков сам участвовал в драке. Тогда хоккеист избил 34-летнего мужчину, которому позднее диагностировали перелом черепа. Как утверждали полицейские, хоккеист прыгал и топтался по голове пострадавшего.