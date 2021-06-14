Московская команда «Русь» выиграла дивизион «Спортсмен» Офицерской хоккейной лиги

В составе победителями тремя заброшенными шайбами отметился Денис Ермолаев. У проигравших отличились Демид Чистовский и Александр Творогов. Команды провели три периода по 15 минут.
ОХЛ основана в 2018 году. Это всероссийский чемпионат среди любительских команд, составленных из числа сотрудников и ветеранов государственных органов, медицинских учреждений и спецслужб РФ. Турнир проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» при участии Министерства спорта РФ и Федерации хоккея России.
Чемпионат состоит из трех дивизионов — «Дебютант», «Любитель» и «Спортсмен». На финальном этапе восемь команд в каждом дивизионе были разделены на две группы. Победители групп в финале сезона разыграли титул чемпиона в своем дивизионе.
Ранее в понедельник чемпионом в дивизионе «Любитель» стала московская команда «Альфа-тайм», в финале обыгравшая нижегородское «Динамо-ГАИ» (2:1). В финале дивизиона «Дебютант» нижегородское «Динамо» со счетом 3:2 по буллитам обыграло столичный «Капитал».