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18:57 (мск), источник: ТАСС

Московская команда «Русь» выиграла дивизион «Спортсмен» Офицерской хоккейной лиги

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская команда «Русь» обыграла нижегородский клуб «Звезда МЧС» со счетом 3:2 в финальном матче дивизиона «Спортсмен» Офицерской хоккейной лиги (ОХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

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В составе победителями тремя заброшенными шайбами отметился Денис Ермолаев. У проигравших отличились Демид Чистовский и Александр Творогов. Команды провели три периода по 15 минут.

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ОХЛ основана в 2018 году. Это всероссийский чемпионат среди любительских команд, составленных из числа сотрудников и ветеранов государственных органов, медицинских учреждений и спецслужб РФ. Турнир проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» при участии Министерства спорта РФ и Федерации хоккея России.

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Чемпионат состоит из трех дивизионов — «Дебютант», «Любитель» и «Спортсмен». На финальном этапе восемь команд в каждом дивизионе были разделены на две группы. Победители групп в финале сезона разыграли титул чемпиона в своем дивизионе.

Ранее в понедельник чемпионом в дивизионе «Любитель» стала московская команда «Альфа-тайм», в финале обыгравшая нижегородское «Динамо-ГАИ» (2:1). В финале дивизиона «Дебютант» нижегородское «Динамо» со счетом 3:2 по буллитам обыграло столичный «Капитал».

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