Павел Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Буре будет курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных инстанциях, представлять Россию в совете Международной федерации хоккея (IIHF) в случае его избрания в этот орган.

«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредствителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийский игры в Пекине», — сказал Буре после назначения.

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«Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе, острые темы с руководством IIHF и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его», — добавил он.