Павел Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Буре будет курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных инстанциях, представлять Россию в совете Международной федерации хоккея (IIHF) в случае его избрания в этот орган.
«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредствителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийский игры в Пекине», — сказал Буре после назначения.
«Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе, острые темы с руководством IIHF и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его», — добавил он.
Буре выступал с 1987 по 1991 год за московский ЦСКА, после чего уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где играл за «Ванкувер Кэнакс» (1991−1998), «Флориду Пантерз» (1999−2002) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2002−2003). Буре трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, а также стал первым в истории российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ. В составе сборной СССР Буре стал чемпионом мира 1990 года.