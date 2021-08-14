Путин о матче памяти Ахмата Кадырова: «Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке»

«В августе нынешнего года исполнилось бы 70 лет Ахмату-Хаджи Кадырову — первому президенту Чеченской Республики, Герою России. Во многом благодаря мужеству этого выдающегося государственного деятеля, его глубокой любви к родной земле, искренней заботе о благополучии людей была принята Конституция Чеченской Республики, взят твердый курс на восстановление законности и правопорядка в республике, заложена надежная основа для решения насущных задач развития региона.



Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке, в своих делах и начинаниях опираются на его богатейшее идейное, духовное наследие, и потому юбилей Ахмата-Хаджи Кадырова широко отмечается в республике и в России в целом. К этому значимому событию приурочено большое количество патриотических, общественных, культурных, спортивных мероприятий, особое место в которых занимает, без сомнения, ваш хоккейный матч», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.