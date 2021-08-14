Путин о матче памяти Ахмата Кадырова: «Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей хоккейного матча, приуроченного к 70-летию со дня рождения
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей хоккейного матча, приуроченного к 70-летию со дня рождения
В матче приняли участие команды «Легенды хоккея» и «Ахмат» (9:8).
«В августе нынешнего года исполнилось бы 70 лет
Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке, в своих делах и начинаниях опираются на его богатейшее идейное, духовное наследие, и потому юбилей
В матче принимали участие Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, а также Александр Овечкин.
Напомним, Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.