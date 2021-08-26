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18:27 (мск), источник: Life.ru

Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

Большую часть карьеры он провёл в московском «Спартаке», с которым трижды побеждал в чемпионате СССР.

Спартак
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Источник: Life.ru

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте московского «Спартака», в котором он провёл большую часть карьеры.

«Хоккейный клуб “Спартак” приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека. О времени и месте прощания с Владимиром Шадриным мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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В составе сборной СССР Шадрин побеждал на Олимпийских играх в 1972 и 1976 годах. Кроме того, в 1970, 1971, 1973, 1974 и 1975 годах он выигрывал золото на чемпионатах мира. В составе «Спартака» нападающий стал трёхкратным чемпионом СССР.

После завершения спортивной карьеры Шадрин работал в детско-юношеской школе «Спартака» и был главным тренером основной команды. Также он возглавлял юношескую сборную России.

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