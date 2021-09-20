«Больше судить не будет»: на матче детских команд работал пьяный арбитр

Видео произошедшего было опубликовано в Telegram-канале Baza и быстро разлетелось по сети. У судьи разъезжались коньки, он не мог нагнуться и поднять шайбу, несколько раз упал. Он уехал с площадки после разминки и матч начался без него. Но затем зачем-то вернулся, подарив зрителям немало забавных минут. Через пять минут после начала игры рефери убрали с площадки и больше он на ней не появлялся.

В протоколе матча были заявлены 20-летний Никита Бабинцев и 52-летний Игорь Светилов, однако позже второй из них, являющийся главным специалистом по судейству Федерации хоккея Москвы, рассказал, что изначально не работал на игре.

«Мне позвонили, я экстренно приехал, потому что все могло закончиться не очень хорошо, ведь второй арбитр Никита Бабинцев — довольно молодой. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как такое могло произойти», — прокомментировал ситуацию арбитр. Имени судьи он раскрывать не стал, но заверил, что больше этот человек работать не будет.

«Молодое поколение, мальчик остался без матери в раннем возрасте, возможно, эта ситуация отразилась на его воспитании. Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет. Он немного не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лед. У нас судит его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», — рассказал Светилов «Чемпионату».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--872592f87c2174d970c9" data-vnd="872592f87c2174d970c9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=872592f87c2174d970c9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Светилов отметил, что по-человечески ему коллегу жалко, но, по его словам, такое не прощается. И эта история должна стать показательной для молодых судей.

«Что-то в личной жизни случилось. Он сказал, что с девушкой поссорился. Возникли проблемы. Эта история его сломала, он напился. Теперь его во всех соцсетях и на всех сайтах обсуждают. Безответственный же, говорю», — рассказал Светилов.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал действия арбитра позором.

Это позорище. Надо разбираться с судейством и делать выводы. С детьми судить пьяным — это просто кошмар. Такого быть не должно. Это дискредитирует наш хоккей. Надо однозначно выгонять за такие поступки. Если человек больной, то ему надо лечиться. Если он делал это в сознании, то естественно его надо убирать и пожизненно не допускать до льда. Александр Кожевников двукратный олимпийский чемпион

У бывшего главного тренера сборной России Вячеслава Быкова возник вопрос, как вообще судью в таком состоянии могли допустить до игры.

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«Кто допускает таких людей? Думаю, федерация должна рассмотреть и принять меры, потому что это спорт и тем более детский. Человек в алкогольном опьянении не должен в принципе выходить на работу. Что касается уровня судейства в России, то тут мне кажется, что в принципе в любом спорте, ассоциации или федерации есть люди, которые контролируют этот процесс и совершенствуют его. Наш судейский корпус тоже занимается совершенствованием и правил, и того, как нужно их использовать во время соревнований», — сказал Быков.

Федерация хоккея Москвы проведет совещание, касающееся инцидента.

«Федерация хоккея Москвы завтра, 20 сентября, проведет совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллегии судей Москвы в связи с произошедшим инцидентом с судьей Емельяном Майоровым на матче Кубков г. Москвы 2011 года рождения между командами “Спартак Спорттех” — “Академия Харламова”. Итоги и решения по данному вопросу будут опубликованы на официальном сайте», — сообщается в заявлении на официальном сайте организации.