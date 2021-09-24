Губерниев опроверг назначение Знарка главным тренером сборной России по хоккею

Комментатор анонсировал дополнительные консультации. Кто будет обсуждать этот вопрос, Губерниев не уточнил.

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О назначении Знарока в пятницу, 24 сентября, объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Сообщалось, что соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на один год. Глава ФХР отметил, что Знарок пользуется уважением у игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому сможет сплотить команду.