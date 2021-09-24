Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Спартак
Хоккей. КХЛ
25.09
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
25.09
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
25.09
Металлург
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
25.09
Йокерит
Сочи
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
17:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев опроверг назначение Знарка главным тренером сборной России по хоккею

Телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Олег Знарок еще не назначен главным тренером сборной России по хоккею. Опровержение ранее появившейся информации журналист опубликовал в своем канале в Telegram.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Комментатор анонсировал дополнительные консультации. Кто будет обсуждать этот вопрос, Губерниев не уточнил.

Читайте также
Как регионы помогают людям заниматься спортом

О назначении Знарока в пятницу, 24 сентября, объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Сообщалось, что соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на один год. Глава ФХР отметил, что Знарок пользуется уважением у игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому сможет сплотить команду.

На новость о назначении Знарока положительно отреагировал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что команда на Олимпиаде-2022 в Пекине будет нацелена на победу.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Барселона» пока с тренером, но Куман тонет в проблемах
Самые сексуальные спортсменки России — 2021 (фото)
Льюис Хэмилтон сбил механика на Гран-при России (видео)
Галицкий: За ошибки против «Спартака» судью в ад отправят
Назначение Знарка — решение не только ФХР. Берите гораздо выше
Участие Малкина в Олимпиаде под угрозой из-за травмы колена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь