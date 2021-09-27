Третьяк: У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан

В минувшую пятницу Третьяк рассказал, что Знарок станет старшим тренером сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан и мы собрали экспертов. Через некоторое время будет информация на сайте федерации», — приводит слова Третьяка ТАСС.