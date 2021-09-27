Третьяк: У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что контракт с тренером Олегом Знарком пока не подписан.
Россия
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что контракт с тренером Олегом Знарком пока не подписан.
В минувшую пятницу Третьяк рассказал, что Знарок станет старшим тренером сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан и мы собрали экспертов. Через некоторое время будет информация на сайте федерации», — приводит слова Третьяка ТАСС.