Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
27.09
Динамо Р
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
29.09
Металлург
Барыс
Хоккей. КХЛ
29.09
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
29.09
Йокерит
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
23Зарема в сектора ЦСКА, гол Заболотного и спасение Акинфеева: кадры дерби
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
18:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не думаю, что Панарин откажется ехать в сборную». Интервью нового главного тренера России

Алексей Жамнов — о первых шагах на посту главного тренера национальной команды.

Россия
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Когда вообще вы впервые узнали, что скоро состоится экспертный совет и на нем будет рассмотрена ваша кандидатура?

— О том, что состоится совет, я знал достаточно давно. Сначала на нем рассматривались другие кандидатуры. Потом уже дошла очередь до меня.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Перед Ванкувером и Сочи все ждали от сборной только золота. Сейчас, особенно с учетом ситуации с центрами, общественность сходится во мнении, что медаль будет хорошим результатом. Перед вами уже поставили задачу-минимум?

— Конечно, есть разные обстоятельства. Центральные центральными, но многое будет зависеть от микроклимата. Понятно, что у нас есть проблема с центрами, но у нас еще есть ребята, которые играют в КХЛ, — мы их тоже будем рассматривать. Главное для нас — создать хорошую команду, собрать единый коллектив, провести сплочение. Турнир короткий — всего две недели. Поэтому необходимо, чтобы в сборной собрались единомышленники. Мы понимаем, что приедут ребята из НХЛ, но здесь свои фамилии нужно будет убрать немного в сторону. Все они будут представлять Россию, поэтому у нас должна быть единая команда, начиная с тренерского штаба и заканчивая игроками. Нюансов и мелочей здесь быть не должно. Любая сборная приезжает на Олимпийские игры, чтобы бороться за медали. Мы постараемся не огорчить наших болельщиков.

— Ваш опыт игры на Олимпиаде может помочь в Пекине или его нельзя проецировать на тренерскую работу?

— Не знаю. Давайте посмотрим. Время покажет.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Сейчас все по-прежнему опасаются, что Артемий Панарин может не приехать в сборную. Тем более в свете ситуации с несостоявшимся назначением Олега Знарка.

— Я не думаю, что Тема может отказаться. Это все-таки сборная — тут уговаривать никого не надо. Сомневаюсь, что он будет среди отказников. Если ты хочешь защищать честь страны, то пожалуйста. Если нет, то это твое право. Никто насильно заставлять играть за сборную не будет. У меня с ним нормальные отношения. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы, которые помешают ему сыграть на Олимпиаде.

— В последние месяцы несколько раз всплывала информация, что ФХР работает над сокращением дисквалификации Евгения Кузнецова. Сейчас есть какие-то новости о его возможной амнистии?

— Пока у меня нет никакой информации по этому поводу.

Читайте также
Почему Жамнов вместо Знарка? Что происходит?! «Матч ТВ» объясняет ситуацию

— В США и Канаде составы сборных будут определять преимущественно генменеджеры. Как будет формироваться сборная России? Будет ли у вас при возникновении разногласий решающее слово по составу или уже есть понимание, что придется работать с теми, с кем дадут?

— Давайте дождемся 12 октября. Сначала я должен предоставить кандидатов, которые войдут в тренерский штаб, и переговорить с ними. После мы уже будем понимать, кто и за что будет отвечать. Точно ответить на ваш вопрос смогу только позже.

— Вы объявили, что планируете рекомендовать Сергея Гончара и Сергея Зубова. Евгений Набоков будет в числе ваших кандидатов?

— Да, он входит в эту группу. Буду с ним разговаривать.

— Правильно ли понимаю, что вы повезете сборную уже на ближайший этап Евротура?

— Давайте пока не будем это обсуждать. Нужно дождаться 12 октября. К этой дате мы уже будем иметь ясность по всему тренерскому штабу и отталкиваться от этого. Но на Евротуре мы будем проверять всех кандидатов, потому что решение НХЛ может в момент поменяться. Будем обдумывать два варианта.

— Сейчас ходит много слухов о том, какая роль в штабе будет у Брагина и Знарка. Вы допускаете, что в Пекине они могут встать на скамейку?

— Все может быть. Кандидатов много. Но сейчас я хочу переговорить со всеми лично и уже потом решать, кто будет на лавке, а кто будет консультантом.

Иван Богун

 7 лучших фитнес-приложений для занятий спортом. Обзор мобильных приложений для iOS и Android
Ефимова отдыхает на Гавайях, Клишина — в Майами, Месси — в Париже
УЕФА и CONMEBOL анонсировали матч континентальных чемпионов
Леонид Федун предложил свой проект реформ российского футбола
В честь 16-летней россиянки назвали элемент в гимнастике (видео)
«Ман Сити» выиграет у «ПСЖ», «Зенит» победит в ЛЧ: ставки дня
Зайнутдинов: Гол «Нижнему Новгороду» — самый необычный в карьере
Много голов в матче «Реала», ничья «Ливерпуля»: ставим на ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь