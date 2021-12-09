Детский хоккейный матч закончился массовым побоищем: видео
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Массовой дракой закончился матч между тольяттинским «Волгарем» и самарской «Кометой» среди игроков не старше 2009 года рождения.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Массовой дракой закончился матч между тольяттинским «Волгарем» и самарской «Кометой» среди игроков не старше 2009 года рождения.
По завершении матча, который хозяева выиграли со счетом 4:1, хоккеисты команд начали устраивать стычки, которые переросли в побоище.
Судьи, а затем и тренеры обеих команд пытались разнять юных спортсменов, но это удалось сделать не сразу.