Детский хоккейный матч закончился массовым побоищем: видео

Во время загрузки произошла ошибка.

По завершении матча, который хозяева выиграли со счетом 4:1, хоккеисты команд начали устраивать стычки, которые переросли в побоище.

Судьи, а затем и тренеры обеих команд пытались разнять юных спортсменов, но это удалось сделать не сразу.