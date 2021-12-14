Текущие события
Хоккей. НХЛ
15.12
Бостон
Вегас
Хоккей. НХЛ
15.12
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.12
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
15.12
Филадельфия
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.12
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.12
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Виннипег
Баффало
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
Каролина
Хоккей. НХЛ
15.12
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
15.12
Даллас
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
15.12
Колорадо
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Эдмонтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.12
Ванкувер
Коламбус
Хоккей. НХЛ
15.12
Сан-Хосе
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
21:09 (мск), источник: РБК

Стал известен самый ценный хоккеист сборной России в 2021 году

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков признан лауреатом премии «Герои хоккея» в номинации «Самый ценный игрок». Список победителей ежегодной премии опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.

Россия
Ак Барс
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Премия «Герои хоккея» вручается игрокам, продемонстрировавшим лучшие показатели в матчах национальной команды за минувший сезон. Самого ценного игрока сборной определяли болельщики в голосовании в социальных сетях ФХР.

Воронков на чемпионате мира в Латвии провел восемь матчей, забросил две шайбы и сделал четыре передачи при показателе полезности «+9».

Во время загрузки произошла ошибка.

В номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший снайпер» победу одержал форвард СКА Антон Бурдасов, который на чемпионате мира забросил четыре шайбы и сделал две передачи в восьми играх.

«Лучшим защитником» назван Дмитрий Орлов. Игрок «Вашингтона» провел три матча на чемпионате мира с общим показателем «+5».

Победители других номинаций:

  • «Лучший вратарь» — Александр Самонов,
  • «Дебют года» — Кирилл Кирсанов,
  • «Мой дом — Россия» — Сергей Толчинский,
  • «Ставка на сезон» — Никита Нестеров,
  • «За вклад в развитие хоккея» — Павел Буре,
  • «Хоккей в моем сердце» — Иван Ургант.

Церемония вручения прошла в онлайн-формате.

Читайте также
 Реакция Путина на угрозу премьер-министра Великобритании
В Кремле ответили на заявления США о России, которая «подвела мир»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь