Стал известен самый ценный хоккеист сборной России в 2021 году

Премия «Герои хоккея» вручается игрокам, продемонстрировавшим лучшие показатели в матчах национальной команды за минувший сезон. Самого ценного игрока сборной определяли болельщики в голосовании в социальных сетях ФХР.

Воронков на чемпионате мира в Латвии провел восемь матчей, забросил две шайбы и сделал четыре передачи при показателе полезности «+9».

В номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший снайпер» победу одержал форвард СКА Антон Бурдасов, который на чемпионате мира забросил четыре шайбы и сделал две передачи в восьми играх.



«Лучшим защитником» назван Дмитрий Орлов. Игрок «Вашингтона» провел три матча на чемпионате мира с общим показателем «+5».

Победители других номинаций:

«Лучший вратарь» — Александр Самонов,

«Дебют года» — Кирилл Кирсанов,

«Мой дом — Россия» — Сергей Толчинский,

«Ставка на сезон» — Никита Нестеров,

«За вклад в развитие хоккея» — Павел Буре,

«Хоккей в моем сердце» — Иван Ургант.