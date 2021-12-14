Стал известен самый ценный хоккеист сборной России в 2021 году

Премия «Герои хоккея» вручается игрокам, продемонстрировавшим лучшие показатели в матчах национальной команды за минувший сезон. Самого ценного игрока сборной определяли болельщики в голосовании в социальных сетях ФХР.
Воронков на чемпионате мира в Латвии провел восемь матчей, забросил две шайбы и сделал четыре передачи при показателе полезности «+9».
В номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший снайпер» победу одержал форвард СКА Антон Бурдасов, который на чемпионате мира забросил четыре шайбы и сделал две передачи в восьми играх.
«Лучшим защитником» назван Дмитрий Орлов. Игрок «Вашингтона» провел три матча на чемпионате мира с общим показателем «+5».
Победители других номинаций:
Церемония вручения прошла в онлайн-формате.