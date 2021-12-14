Звезда казахстанского хоккея вошел в тренерский штаб сборной России
Известный в прошлом казахстанский хоккеист Алексей Трощинский, многолетний капитан национальной команды, получил новое место работы.
Россия
Известный в прошлом казахстанский хоккеист Алексей Трощинский, многолетний капитан национальной команды, получил новое место работы.
Как сообщает телеграм-канал «Арена бреда», он вошел в тренерский штаб сборной России.
Напомним, что профессиональную карьеру хоккеиста Трощинский завершил в 2013 году. Его последним клубом был «Барыс». Также он играл за российские «Динамо», «Металлург», «Торпедо», «Авангард», «Атлант», «Витязь», а начинал в усть-каменогорском «Торпедо», воспитанником которого является.
В последнее время возглавляет скаутскую службу московского ЦСКА.