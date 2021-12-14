Текущие события
Хоккей. НХЛ
15.12
Бостон
Вегас
Хоккей. НХЛ
15.12
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.12
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
15.12
Филадельфия
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.12
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.12
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Виннипег
Баффало
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
Каролина
Хоккей. НХЛ
15.12
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
15.12
Даллас
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
15.12
Колорадо
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.12
Эдмонтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.12
Ванкувер
Коламбус
Хоккей. НХЛ
15.12
Сан-Хосе
Сиэтл
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Звезда казахстанского хоккея вошел в тренерский штаб сборной России

Известный в прошлом казахстанский хоккеист Алексей Трощинский, многолетний капитан национальной команды, получил новое место работы.

Россия
Наверх
Источник: t.me/arenabreda

Как сообщает телеграм-канал «Арена бреда», он вошел в тренерский штаб сборной России.

Напомним, что профессиональную карьеру хоккеиста Трощинский завершил в 2013 году. Его последним клубом был «Барыс». Также он играл за российские «Динамо», «Металлург», «Торпедо», «Авангард», «Атлант», «Витязь», а начинал в усть-каменогорском «Торпедо», воспитанником которого является.

В последнее время возглавляет скаутскую службу московского ЦСКА.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь