Звезда казахстанского хоккея вошел в тренерский штаб сборной России

Напомним, что профессиональную карьеру хоккеиста Трощинский завершил в 2013 году. Его последним клубом был «Барыс». Также он играл за российские «Динамо», «Металлург», «Торпедо», «Авангард», «Атлант», «Витязь», а начинал в усть-каменогорском «Торпедо», воспитанником которого является.