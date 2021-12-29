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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин и Лукашенко завершили товарищеский хоккейный матч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили товарищеский хоккейный матч в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

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Лидеры двух государств играли за одну команду, белых, и одолели красных со счетом 18:7. Счет на третьей минуте первого периода открыл российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил его белорусский коллега. По итогу матча Путин забил семь шайб, Лукашенко — две. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером один.

В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди них — депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. На лед также вышел сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Он поразил ворота соперника четырежды.

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