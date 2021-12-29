Путин и Лукашенко завершили товарищеский хоккейный матч

Лидеры двух государств играли за одну команду, белых, и одолели красных со счетом 18:7. Счет на третьей минуте первого периода открыл российский президент, вторую шайбу в ворота соперника забил его белорусский коллега. По итогу матча Путин забил семь шайб, Лукашенко — две. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером один.