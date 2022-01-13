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22:20 (мск), источник: Sport24

Тренер команды МХЛ пнул ногой хоккеиста во время матча

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» Владимир Громилин применил необычный воспитательный прием по ходу игры против «Тюменского легиона».

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Недовольный действиями хоккеиста команды Егора Разумняка, Громилин сначала вербально высказал игроку претензии, после чего ударил его ногой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сарматы» в той встрече, состоявшейся 12 января, одержали победу со счетом 3:2, а Разумняк забил один из голов.

В текущем сезоне 19-летний форвард набрал 22 (14+8) очка.

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