Тренер команды МХЛ пнул ногой хоккеиста во время матча
Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» Владимир Громилин применил необычный воспитательный прием по ходу игры против «Тюменского легиона».
Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» Владимир Громилин применил необычный воспитательный прием по ходу игры против «Тюменского легиона».
Недовольный действиями хоккеиста команды Егора Разумняка, Громилин сначала вербально высказал игроку претензии, после чего ударил его ногой.
«Сарматы» в той встрече, состоявшейся 12 января, одержали победу со счетом 3:2, а Разумняк забил один из голов.
В текущем сезоне 19-летний форвард набрал 22 (14+8) очка.