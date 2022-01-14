Российского тренера уволили за удар хоккеиста ногой во время игры
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» расторг контракт с главным тренером Владимиром Громилиным, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» расторг контракт с главным тренером Владимиром Громилиным, сообщается на сайте команды.
Ранее в сети появилось видео, на котором Громилин, возглавлявший клуб с 2019 года, ударил ногой игрока своей команды Егора Разумняка во время матча против «Тюменского легиона».
Исполнять обязанности главного тренера оренбургского клуба будет Дмитрий Стулов.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата МХЛ «Сарматы», набравшие 43 очка в 44 матчах, занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.