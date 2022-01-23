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22:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Буре является главным претендентом на пост главы ФХР

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ожидается, что член зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре в ближайшие месяцы сменит Владислава Третьяка на посту президента Федерации хоккея России (ФХР), заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Спорт РИА Новости

Буре в сентябре 2021 года был избран в совет IIHF. Третьяк руководит ФХР с 2006 года.

«Владислав Третьяк, как ожидается, покинет свой пост этой весной. И результат Олимпиады здесь не имеет значения. Третьяку уже объявили на самом высшем уровне, что это его последний срок в должности. Если в ближайшие месяцы не произойдет ничего экстраординарного, то должность главы ФХР займет Павел Буре. Последний уже активно включился в работу, в сентябре став членом Совета IIHF», — сообщил источник агентства.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил в интервью РИА Новости Спорт, что Буре обладает достаточным опытом и авторитетом для того, чтобы возглавить Федерацию хоккея России.

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