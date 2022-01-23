Источник: Буре является главным претендентом на пост главы ФХР

«Владислав Третьяк, как ожидается, покинет свой пост этой весной. И результат Олимпиады здесь не имеет значения. Третьяку уже объявили на самом высшем уровне, что это его последний срок в должности. Если в ближайшие месяцы не произойдет ничего экстраординарного, то должность главы ФХР займет Павел Буре. Последний уже активно включился в работу, в сентябре став членом Совета IIHF», — сообщил источник агентства.