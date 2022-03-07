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23:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российских хоккеистов эвакуировали из украинского города в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Крым из города Херсон с территории Украины эвакуировали российских хоккеистов, игравших за местный хоккейных клуб, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сегодня нам при помощи Черноморского флота удалось эвакуировать из Херсона хоккеистов, которые играли по контракту в украинской команде “Днепр”, которая базируется в Херсоне», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев рассказал, что челябинские хоккеисты попросили помощи у губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в свою очередь обратился к нему.

«Сейчас мне доложили, что автобус пересек границу и направляется в Севастополь. Эвакуированы 24 человека, в том числе три ребенка», — подчеркнул губернатор.

Всех эвакуированных разместят в севастопольском отеле.

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