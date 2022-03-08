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12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Фетисов: спорт в нормальном виде вернётся рано или поздно. Если нет, надо закрыть лавочку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об изменениях, необходимых российскому хоккею.

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Источник: РИА "Новости"
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«Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф. Но, наверное, это не самое главное. В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Не секрет, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. Так что сейчас придётся делать корректировку финансовых возможностей. Думаю, руководство КХЛ сегодня об этом задумывается. Теперь принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров, не перепокупая их, а формируя команды.

Финны уехали, и они были лидерами во многих командах. Но наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И как только появилась возможность выйти на международный уровень, мы выдали положительный результат. Нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция. У нас была большая возможность привлечения детей. А сегодня хоккей — дорогущий вид спорта. Так что сейчас при поддержке государства есть возможность дать детям клюшку и коньки, чтобы попробовать игру. Это может быть хорошим прорывом, когда всё закончится.

Как вообще эту ситуацию с санкциями можно объяснить? Страны сказали: “Всем уехать”! Государства призывают хоккеистов уехать. Спорт без политики? Ни в хартии Международного олимпийского комитета, ни в уставах других федераций политических аспектов нет. Тогда во время бомбёжки Югославии санкции должны были распространиться на всех. Спорт является мостом к взаимопониманию даже в сложнейших мировых ситуациях, и сейчас этот принцип попирается.

Спорт в нормальном виде вернётся рано или поздно. Если нет, надо будет эту лавочку закрывать. Я впервые такое говорю. Но Паралимпиада была звонком. Безобразие, которое я не воспринимаю никаким образом. Было принято ужасное решение. Беспредельная история», — цитирует Фетисова «Комсомольская правда».

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