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20:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк: Россия и Белоруссия могут проводить совместные хоккейные турниры

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обсудил с председателем Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Александром Богдановичем возможность проведения совместных турниров, сообщается на сайте ФХР.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что на встрече в Москве обсуждалась совместная деятельность федераций в части развития сборных команд, детско-юношеского и клубного хоккея. Стороны наметили дальнейшие пути сотрудничества.

«Интересы хоккейной России и хоккейной Белоруссии полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных. Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчах, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Белоруссии», — заявил Третьяк.

«Естественно, что взаимодействие будет идти не только на уровне главных сборных, но и между молодежными, юниорскими командами», — добавил глава ФХР.

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