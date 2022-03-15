Третьяк: Россия и Белоруссия могут проводить совместные хоккейные турниры

Отмечается, что на встрече в Москве обсуждалась совместная деятельность федераций в части развития сборных команд, детско-юношеского и клубного хоккея. Стороны наметили дальнейшие пути сотрудничества.

«Интересы хоккейной России и хоккейной Белоруссии полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных. Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчах, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Белоруссии», — заявил Третьяк.