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24 марта, источник: Sport24

Международная федерация хоккея инициировала расследование в отношении ФХР и КХЛ

Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации.

Россия
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Источник: Sport24

Совет IIHF направил для рассмотрения в Совет по этике вопрос о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении демонстрационных акций в поддержку спецоперации на территории Украины. Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение Кодекса этики IIHF, Совет по этике проведет дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в Дисциплинарный совет IIHF.

Совет IIHF также рассмотрит возможную причастность почетного президента организации Рене Фазеля к России и КХЛ.

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