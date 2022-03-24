Международная федерация хоккея инициировала расследование в отношении ФХР и КХЛ
Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации.
Россия
Международная федерация хоккея (IIHF) начала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации.
Совет IIHF направил для рассмотрения в Совет по этике вопрос о том, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении демонстрационных акций в поддержку спецоперации на территории Украины. Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение Кодекса этики IIHF, Совет по этике проведет дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в Дисциплинарный совет IIHF.
Совет IIHF также рассмотрит возможную причастность почетного президента организации Рене Фазеля к России и КХЛ.