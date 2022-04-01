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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянка отбила бросок без ловушки и схватилась за руку от боли: видео

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Голкипер команды Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «Агидель» Мария Сорокина совершила впечатляющий сэйв голой рукой в матче с «Торнадо». Видео эпизода опубликовано на YouTube-канале ЖХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

По ходу игры с руки Сорокиной слетела ловушка, но хоккеистка не выключилась из эпизода и отразила мощный бросок лучшего бомбардира ЖХЛ Анны Шохиной. После этого вратарь схватилась за руку от боли, встреча была остановлена.

«Бросок был сильный — Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже все нормально, она почти не болит. Решение принималось быстро. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении», — прокомментировала эпизод Сорокина.

«Агидель» одержала победу над «Торнадо» со счетом 3:2. Сорокина является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и двукратной чемпионкой России.

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