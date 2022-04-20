Буре отказался участвовать в выборах президента ФХР. Сообщалось, что он сменит Третьяка

В январе сообщалось, что чемпион мира, член совета ИИХФ сменит Владислава Третьяка на посту президента ФХР. 25 апреля трехкратному олимпийскому чемпиону исполнится 70 лет, предполагалось, что после этого он передаст полномочия Буре.

Однако Павел не станет баллотироваться в президенты ФХР, выборы которого должны пройти в мае-июне этого года, информирует РБК со ссылкой на источник из окружения Буре. Информацию подтвердил собеседник, близкий к ФХР.

Буре действительно предлагали участвовать в выборах, но он ответил отказом. Выдвинуть свою кандидатуру Павла агитировали несколько ветеранов отечественного хоккея.