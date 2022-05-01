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01:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею проведет первые матчи после Олимпиады

ТУЛА, 1 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сыграет выставочные матчи в Туле и примет участие в турнире в Санкт-Петербурге. Эти встречи станут первыми для национальной команды после Олимпийских игр в Пекине.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Спустя три месяца после олимпийского финала, в котором российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 1:2, сборная России сыграет в Туле два выставочных матча с командой Белоруссии, игры пройдут 1 и 2 мая. За это время поменялись не только тренерский штаб российской сборной, но и общая международная ситуация, отразившаяся и на хоккее. Международная федерация хоккея не допустила россиян до участия в чемпионате мира, также сборная России не сыграет на оставшихся двух этапах Евротура.

Однако было принято решение собрать национальную команду, которая выступит в Туле и на турнире в Санкт-Петербурге, где также сыграют молодежная сборная России и команда Белоруссии. Основная сборная России выступит не в оптимальном составе, так как только что завершился плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Исполнять обязанности главного тренера сборной России будет нынешний главный тренер молодежной команды Сергей Зубов, которому помогут Александр Титов и главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

В состав команды вошло много молодых хоккеистов. В частности, шанс должен получить внук президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка вратарь Максим Третьяк. Вызван в сборную защитник Шакир Мухамадуллин, находившийся в запасной обойме команды на Олимпийских играх. Обращает на себя внимание наличие в команде ряда финалистов чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Из «Красной Армии» вызваны Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов, из «СКА-1946» — Максим Кровяков, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Никита Чибриков.

На турнире в Санкт-Петербурге россияне сыграют 5 мая с молодежной командой, которую возглавит Владимир Филатов из «СКА-1946», 6 мая — с белорусами. 8 мая состоится финал турнира.

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