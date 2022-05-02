Внук Владислава Третьяка впервые выйдет в стартовом составе сборной России по хоккею

ТУЛА, 2 мая. /ТАСС/. Вратарь «Сочи» Максим Третьяк, внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, дебютирует в стартовом составе сборной России по хоккею в товарищеском матче против команды Белоруссии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Выставочный матч между российской и белорусской командами пройдет в понедельник в Туле и начнется в 16:00 мск.