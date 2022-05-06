Федерации хоккея Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве

«К такому взаимодействию нас подтолкнули последние события, и нам это крайне важно. Мы подписали меморандум по детскому хоккею, в Беларуси проходит семинар “Красная машина”, поэтому уверен, что мы будем развиваться вместе. Россия — мировой лидер, что позволит белорусскому хоккею сделать шаг вперед», — сказал председатель ФХБ Александр Богданович.

«У нас братские связи на протяжении многих лет, и сегодня мы еще раз закрепляем наши отношения. В нынешнее непростое время наши команды будут играть на всех уровнях, в ближайшем будущем мы проведем немало турниров для взаимодействия наших федераций, — заявил президент ФХР Владислав Третьяк. — Мы надеемся, что Беларусь поднимется на новую ступень, а мы проверим свои силы и обменяемся опытом. Будем проводить семинары и приглашать белорусских тренеров».