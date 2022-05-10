Ковальчук ушел из сборной России по хоккею

Ковальчук заявил, что причиной стало истечение срока контракта с Федерацией хоккея России. Он действовал с сентября 2021 года. Также он назвал слухами сообщения о его участии в выборах президента федерации.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине дошла до финала, где проиграла Финляндии со счетом 1:2. Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов.