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10 мая, источник: Lenta.Ru

Ковальчук ушел из сборной России по хоккею

Илья Ковальчук покинул пост генерального менеджера сборной России по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

Россия
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Источник: AP 2022

Ковальчук заявил, что причиной стало истечение срока контракта с Федерацией хоккея России. Он действовал с сентября 2021 года. Также он назвал слухами сообщения о его участии в выборах президента федерации.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине дошла до финала, где проиграла Финляндии со счетом 1:2. Россияне не смогли защитить титул олимпийских чемпионов.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. О завершении карьеры игрок не объявлял.

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