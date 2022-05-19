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13:44 (мск), источник: ТАСС

Владислава Третьяка переизбрали президентом Федерации хоккея России

Он возглавляет организацию с 2006 года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

Отчетно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея. Третьяк был единственным кандидатом на выборах, его переизбрали единогласно.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014). Молодежная национальная команда победила на чемпионате мира 2011 года и пять раз выходила в финал турнира. Юниорская сборная России становилась чемпионом мира (2007) и дважды выходила в финал мировых первенств. Женская сборная России дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2016), а в 2018 году впервые вышла в полуфинал Олимпийских игр.

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